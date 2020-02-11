В Вене Кузнецова поделится опытом спасения детей из зон конфликтов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поделится опытом спасения российских детей из зон вооружённых конфликтов на международной конференции в Вене , организованной ОБСЕ совместно с Управлением по контртерроризму (УКТ) ООН, 12 февраля, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова 11-12 февраля примет участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики – реагирование на современные вызовы". Мероприятие организовано ОБСЕ совместно с Управлением по контртерроризму (УКТ) ООН и Швейцарией при содействии со стороны председательства Албании в ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Выступление российского омбудсмена запланировано на 12 февраля. Кузнецова выступит с докладом в рамках специальной дискуссии на полях конференции на тему "Торговля людьми и терроризм, где связь?" и представит участникам встречи российский опыт по поиску российских детей в приютах, тюрьмах и лагерях беженцев в зонах вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке, по их репатриации, реабилитации и помощи при дальнейшем обустройстве.

В ходе конференции эксперты обсудят реагирование на подстрекательство, вербовку и прочую деятельность международных террористических организаций, сбор и обмен данными, предотвращение, пресечение перемещений и судебное преследование террористов-боевиков, а также вопросы репатриации, реабилитации и реинтеграции граждан.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года, при детском омбудсмене была создана специальная комиссия. C декабря 2018 года из Республики Ирак удалось вернуть 122 российских детей, ещё 8 детей возвращены из Сирийской Арабской Республики.