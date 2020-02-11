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В Вене Кузнецова поделится опытом спасения детей из зон конфликтов
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РИА Новости

В Вене Кузнецова поделится опытом спасения детей из зон конфликтов

15:41 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поделится опытом спасения российских детей из зон вооружённых конфликтов на международной конференции в Вене, организованной ОБСЕ совместно с Управлением по контртерроризму (УКТ) ООН, 12 февраля, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова 11-12 февраля примет участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики – реагирование на современные вызовы". Мероприятие организовано ОБСЕ совместно с Управлением по контртерроризму (УКТ) ООН и Швейцарией при содействии со стороны председательства Албании в ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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Выступление российского омбудсмена запланировано на 12 февраля. Кузнецова выступит с докладом в рамках специальной дискуссии на полях конференции на тему "Торговля людьми и терроризм, где связь?" и представит участникам встречи российский опыт по поиску российских детей в приютах, тюрьмах и лагерях беженцев в зонах вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке, по их репатриации, реабилитации и помощи при дальнейшем обустройстве.
В ходе конференции эксперты обсудят реагирование на подстрекательство, вербовку и прочую деятельность международных террористических организаций, сбор и обмен данными, предотвращение, пресечение перемещений и судебное преследование террористов-боевиков, а также вопросы репатриации, реабилитации и реинтеграции граждан.
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Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года, при детском омбудсмене была создана специальная комиссия. C декабря 2018 года из Республики Ирак удалось вернуть 122 российских детей, ещё 8 детей возвращены из Сирийской Арабской Республики.
В ходе последней поездки в Сирию 6-7 февраля были вывезены из лагеря Аль-Холь ещё 35 российских детей, 26 из них уже возвращены на родину и переданы родственникам-опекунам, 9 детей в ближайшее время будут также доставлены в Россию после завершения оформления всех необходимых документов.
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Анна КузнецоваОБСЕАвстрияВенаОбщество
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