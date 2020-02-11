Экскурсии в Госдуме могут ограничить из-за повышения эпидпорога

"Уважаемые коллеги, моя информация эпидемиологической ситуации с гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. В большинстве субъектов Российской Федерации превышен немного (эпидемиологический) порог. Поэтому нам кажется разумным ограничить экскурсии в Государственную Думу. Это тысячи людей, которые создают некое для нас эпидемиологическое напряжение. На некоторое время", - сказал Морозов на пленарном заседании во вторник.

Согласно информации на сайте ГД, экскурсии в Государственной Думе проводятся для представителей российских учреждений и организаций, общественных объединений, образовательных организаций высшего образования, учащихся 11 классов общеобразовательных организаций, а также представителей международных и иностранных организаций. В ходе экскурсии по Государственной Думе экскурсанты знакомятся с историей ГД, ее составом, структурой и организацией работы, посещают фракции, представленные в Госдуме, а также присутствуют на гостевом балконе во время заседания палаты.