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Экскурсии в Госдуме могут ограничить из-за повышения эпидпорога
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РИА Новости

Экскурсии в Госдуме могут ограничить из-за повышения эпидпорога

15:38 11.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил временно ограничить проведение экскурсий в Государственной Думе в связи с превышением в большинстве регионов РФ эпидпорога.
"Уважаемые коллеги, моя информация эпидемиологической ситуации с гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. В большинстве субъектов Российской Федерации превышен немного (эпидемиологический) порог. Поэтому нам кажется разумным ограничить экскурсии в Государственную Думу. Это тысячи людей, которые создают некое для нас эпидемиологическое напряжение. На некоторое время", - сказал Морозов на пленарном заседании во вторник.
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников ответил, что в случае необходимости Совет Думы примет соответствующее решение.
Согласно информации на сайте ГД, экскурсии в Государственной Думе проводятся для представителей российских учреждений и организаций, общественных объединений, образовательных организаций высшего образования, учащихся 11 классов общеобразовательных организаций, а также представителей международных и иностранных организаций. В ходе экскурсии по Государственной Думе экскурсанты знакомятся с историей ГД, ее составом, структурой и организацией работы, посещают фракции, представленные в Госдуме, а также присутствуют на гостевом балконе во время заседания палаты.
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Дмитрий МорозовГосдума РФРоссияОбщество
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