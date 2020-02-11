Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T15:43+0300
https://ria.ru/20200211/1564552290.html
Одну из станций метро в Киеве предложили переименовать в "Бабий Яр"
https://cdn23.img.ria.ru/images/151838/46/1518384671_0:0:2943:1656_1036x0_80_0_0_d8c599bffed302fa1816ea8efbe1e61e.jpg
РИА Новости

Одну из станций метро в Киеве предложили переименовать в "Бабий Яр"

15:38 11.02.2020 (обновлено: 15:43 11.02.2020)
146
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМужчина в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018
Мужчина в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" предложил мэру столицы Украины Виталию Кличко переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр", сообщила во вторник пресс-служба организации.
"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициирует переименование станции Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". С таким обращением общественная организация уже обратилась на имя городского головы Киева Виталия Кличко. Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, будет осуществлено благотворительным фондом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр и это упростит навигацию в городе для всех, кто желает посетить это место.
В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
Акция в Киеве с требованием декоммунизации названия Днепропетровской области
16 сентября 2019, 09:47
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
401010
Обсудить 0
Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын
Украинского политика хотят лишить звания почетного гражданина Керчи
Полиция в Казахстане
Торговый центр в Алма-Ате эвакуировали из-за муляжа бомбы
Польская полиция
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Отделение ПриватБанка
Украинский Приватбанк выставил на аукцион нефтебазы со скидками до 90%
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе заявила о возможной революции в Грузии
Танки на проспекте Ленина во время массовых беспорядков в Душанбе
Беспорядки в Душанбе 12-14 февраля 1990 года
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Житель Луганской области пытался вывезти в Россию часть вертолета
Врач измеряет артериальное давление пациентке
Для перевозок пожилых сельских жителей в МО закупили 54 автомобиля
Российская певица Анна Бутурлина
Российская певица назвала выступление на премии "Оскар" важным опытом
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Меркель и Зеленский заявили о приверженности Минским соглашениям
Вертолет Ансат с дизайном в стиле Aurus на выставке, которая откроется в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском
В России завершили сертификационные испытания вертолета "Ансат Aurus"
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований во вторник
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала условия для улучшения отношений России и Грузии
Слон на дороге в Шри-Ланке
На Шри-Ланке голодный слон испугал туристов, пытаясь найти еду в джипе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
Лента новостейМолния