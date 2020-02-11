Одну из станций метро в Киеве предложили переименовать в "Бабий Яр"

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" предложил мэру столицы Украины Виталию Кличко переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр", сообщила во вторник пресс-служба организации.
"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициирует переименование станции Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". С таким обращением общественная организация уже обратилась на имя городского головы Киева Виталия Кличко. Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, будет осуществлено благотворительным фондом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр и это упростит навигацию в городе для всех, кто желает посетить это место.
В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
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