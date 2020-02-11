В Пермском крае некоторые аптеки повысили цены на маски в семь раз

"Контроль динамики цен на медицинские маски проводился с 5 по 10 февраля. Анализ полученной информации свидетельствует о том, что в ряде розничных аптечных сетей произошел рост цен на маски, в некоторых случаях надзорное ведомство зафиксировало семикратное увеличение стоимости медицинских масок", - сообщает управление ФАС по Пермскому краю.

"При этом многие розничные аптечные сети признались, что перестали закупать медицинские маски в январе и феврале 2020 года из-за значительного роста цен на данные медицинские изделия у крупных оптовых поставщиков. Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Так, если в декабре 2019 года розничные аптечные сети имели возможность закупить у крупных оптовых поставщиков медицинские маски по цене от 1,04 рубля за штуку, то в феврале 2020 года средняя стоимость средства индивидуальной защиты выросла до 7 рублей за штуку", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Александра Плаксина.