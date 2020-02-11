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В Пермском крае некоторые аптеки повысили цены на маски в семь раз
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РИА Новости

В Пермском крае некоторые аптеки повысили цены на маски в семь раз

15:36 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
УФА, 11 фев - РИА Новости. Антимонопольная служба Пермского края выявила семикратное повышение цен на медицинские маски в некоторых аптеках региона, сообщает краевое управление ФАС.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завышают цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса. После этого заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что аптеки на необоснованное завышение цен проверит ФАС.
"Контроль динамики цен на медицинские маски проводился с 5 по 10 февраля. Анализ полученной информации свидетельствует о том, что в ряде розничных аптечных сетей произошел рост цен на маски, в некоторых случаях надзорное ведомство зафиксировало семикратное увеличение стоимости медицинских масок", - сообщает управление ФАС по Пермскому краю.
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"При этом многие розничные аптечные сети признались, что перестали закупать медицинские маски в январе и феврале 2020 года из-за значительного роста цен на данные медицинские изделия у крупных оптовых поставщиков. Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Так, если в декабре 2019 года розничные аптечные сети имели возможность закупить у крупных оптовых поставщиков медицинские маски по цене от 1,04 рубля за штуку, то в феврале 2020 года средняя стоимость средства индивидуальной защиты выросла до 7 рублей за штуку", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Александра Плаксина.
Управление сообщает, что в ведомство поступают жалобы на рост цен на маски в розничных аптечных сетях. "Жительница Добрянки сообщила, что в одной из аптек маски в феврале продают по 700 рублей за 10 штук. Специалисты УФАС уже начали проверку данной информации. Если обнаружатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты соответствующие меры реагирования", - сообщили в ведомстве.
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Татьяна ГоликоваФедеральная антимонопольная служба РФВладимир ПутинУфаРоссияПермский крайОбщество
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