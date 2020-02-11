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Украинского политика хотят лишить звания почетного гражданина Керчи
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РИА Новости

Украинского политика хотят лишить звания почетного гражданина Керчи

15:35 11.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна / Экс-представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын
Экс-представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна /
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Экс-представителя президента Украины в Крыму Сергея Куницына предложили лишить статуса почетного гражданина города Керчи, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Вопрос о лишении Куницына почетного звания был поднят на сессии Керченского горсовета во вторник.
"Один из депутатов внес предложение о лишении Куницына звания "Почетный гражданин города Керчи". Есть процедура, и этот вопрос будет рассмотрен в рамках разработанных городским советом положений. Эта инициатива депутатов заслуживает внимания", - сказал Фикс.
По его словам, человек, который занял враждебную позицию по отношению к крымчанам, не может носить почетных званий, связанных с Крымом.
Фикс подчеркнул, что депутаты аргументировали свое предложением тем, что Куницын выступил против воссоединения Крыма с Россией, а также поддержал водную и энергетическую блокаду полуострова.
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В Раде рассказали, как Украина могла сохранить Крым в 2014 годуВласти в Киеве рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.
"Депутаты предложили внести изменения в положение в части оснований лишения почетного звания, после чего принять решение по Куницыну", - подчеркнул Фикс.
Куницын в разные годы пребывания Крыма в составе Украины занимал должности председателя Севастопольской городской государственной администрации, главы крымского правительства, представителя президента Украины в Крыму. Являлся народным депутатом Украины нескольких созывов. Покинул Крым в знак протеста против проведения референдума и воссоединения полуострова с Россией.
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Ефим ФиксСергей КуницынКерчьКрымРоссияУкраинаОбщество
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