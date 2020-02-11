Украинского политика хотят лишить звания почетного гражданина Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Экс-представителя президента Украины в Крыму Экс-представителя президента Украины в Крыму Сергея Куницына предложили лишить статуса почетного гражданина города Керчи , сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

Вопрос о лишении Куницына почетного звания был поднят на сессии Керченского горсовета во вторник.

"Один из депутатов внес предложение о лишении Куницына звания "Почетный гражданин города Керчи". Есть процедура, и этот вопрос будет рассмотрен в рамках разработанных городским советом положений. Эта инициатива депутатов заслуживает внимания", - сказал Фикс.

По его словам, человек, который занял враждебную позицию по отношению к крымчанам, не может носить почетных званий, связанных с Крымом.

Фикс подчеркнул, что депутаты аргументировали свое предложением тем, что Куницын выступил против воссоединения Крыма с Россией, а также поддержал водную и энергетическую блокаду полуострова.

"Депутаты предложили внести изменения в положение в части оснований лишения почетного звания, после чего принять решение по Куницыну", - подчеркнул Фикс.