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Замминистра финансов Моисеева могут назначить куратором Росимущества
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РИА Новости

Замминистра финансов Моисеева могут назначить куратором Росимущества

15:34 11.02.2020 (обновлено: 15:41 11.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Моисеев
Алексей Моисеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Алексей Моисеев . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что, вероятно, будет курировать в Минфине Росимущество.
"Департамент финансовой политики за вычетом НПФ, департамент драгметаллов за вычетом валютного контроля и новый департамент по Росимуществу", - ответил он на вопрос журналистов, что он будет курировать в министерстве.
"Это проект приказа, который министр, я надеюсь, подпишет", - добавил Моисеев.
В январе Росимущество было передано в подчинение Минфина от Минэкономразвития.
Здание министерства финансов РФ
21 января, 19:59Формирование нового правительства
Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития
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Алексей МоисеевРосимуществоРоссияЭкономика
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