Замминистра финансов Моисеева могут назначить куратором Росимущества

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что, вероятно, будет курировать в Минфине Росимущество.
"Департамент финансовой политики за вычетом НПФ, департамент драгметаллов за вычетом валютного контроля и новый департамент по Росимуществу", - ответил он на вопрос журналистов, что он будет курировать в министерстве.
"Это проект приказа, который министр, я надеюсь, подпишет", - добавил Моисеев.
В январе Росимущество было передано в подчинение Минфина от Минэкономразвития.