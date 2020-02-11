Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти

САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил к лишению свободы на срок до 10,5 лет двух бывших сотрудников полиции, которые признаны виновными в превышении полномочий после избиения до смерти задержанного мужчины вблизи кладбища, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области.

Ранее в прокуратуре сообщили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября 2019 года на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. По данным следствия, оба фигуранта арестованы и признали вину. Гособвинитель попросил назначить Юрию Граблину 13 лет лишения свободы, а Александру Гудкову - 14 лет.

"Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил одному из мужчин наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, второму - в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Оба фигуранта дела признаны виновными по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.