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Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти
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РИА Новости

Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти

15:33 11.02.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил к лишению свободы на срок до 10,5 лет двух бывших сотрудников полиции, которые признаны виновными в превышении полномочий после избиения до смерти задержанного мужчины вблизи кладбища, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области.
Ранее в прокуратуре сообщили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября 2019 года на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. По данным следствия, оба фигуранта арестованы и признали вину. Гособвинитель попросил назначить Юрию Граблину 13 лет лишения свободы, а Александру Гудкову - 14 лет.
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"Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил одному из мужчин наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, второму - в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Оба фигуранта дела признаны виновными по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В пресс-службе главка МВД по региону ранее заявили РИА Новости, что оба сержанта полиции и их непосредственные руководители уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а вышестоящие руководители местного отдела полиции понесли строгую дисциплинарную ответственность.
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СаратовРоссияВольскПроисшествия
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