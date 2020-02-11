В Москве поймали мужчину, который насиловал женщин в отеле

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина в августе 2019 года и в январе надругался над двумя женщинами, с которыми познакомился через соцсети, в гостинице в Москве, следователи устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - сказала она журналистам.
Установлено, что мужчина в августе 2019 года познакомился с девушкой в соцсетях и пригласил ее на территорию гостиничного комплекса в Измайловском районе Москвы. После встречи в холле гостиницы, он обманом заманил ее в комнату, где изнасиловал. Добавляется, что в январе 2020 года обвиняемый аналогичным способом познакомился с другой девушкой и надругался над ней на территории гостиничного комплекса.
Отмечается, что следователи задержали мужчину на территории гостиницы, сейчас он арестован. Кроме того, проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в Московском регионе.
Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий данного человека, сообщить об этом в правоохранительные органы.