В Москве поймали мужчину, который насиловал женщин в отеле

Установлено, что мужчина в августе 2019 года познакомился с девушкой в соцсетях и пригласил ее на территорию гостиничного комплекса в Измайловском районе Москвы. После встречи в холле гостиницы, он обманом заманил ее в комнату, где изнасиловал. Добавляется, что в январе 2020 года обвиняемый аналогичным способом познакомился с другой девушкой и надругался над ней на территории гостиничного комплекса.