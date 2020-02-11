Экс-глава Армении Кочарян обвинил следствие в сокрытии материалов дела

ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Бывший президент Бывший президент Армении Роберт Кочарян , обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, заявил во вторник, что следствие не предоставило ему и его адвокатам материалы уголовного дела, имеющие существенное значение.

"Подход к этому делу дискриминационный, избирательный. Мы не получили полностью все материалы. Очевидно, что выстраивание этого дела "началось с крыши" - сначала назначили виновного, потом подобрали статью и включили в дело те материалы, которые, по их мнению, обеспечивают доказательную базу", - сказал Кочарян в ходе судебного заседания.

В частности, по его словам, в его дело включены всего два документа, полученных из Службы нацбезопасности. "Невозможно поверить, что СНБ не владела никакой информацией. Директор СНБ раз в неделю докладывал мне о ситуации, и я не видел в деле никаких материалов с этих докладов. Не сомневаюсь, что они есть в выделенных (в рамках другого дела о событиях 2008 года – ред.) 600 томах", - отметил Кочарян.

По словам экс-президента, у него есть обоснованное подозрение, что в этих 600 томах содержатся достаточно материалов для раскрытия обстоятельств гибели 10 людей в ходе беспорядков 1 марта 2008 года. "Но они (следствие – ред.) не хотят этого сделать. Так как это может повести в другое место, противореча направленности дела. Кроме того, в случае предоставления материалов возникнут вопросы, должны ли правопреемники пострадавших участвовать в (нынешнем – ред.) судебном заседании", - заявил бывший глава государства.

Он добавил также, что судья Анна Данибекян находится в сложном положении, учитывая "судьбу" ее коллеги Давида Григоряна, освободившего в мае 2019 года Кочаряна из-под стражи, а затем ставшего фигурантом дела "о служебном подлоге". "Вы очень болезненно воспринимаете эти параллели. Но должны преодолеть это", - сказал Кочарян, обращаясь к Данибекян.

Четвертого февраля защита Кочаряна представила ходатайство в суд с требованием о прекращении уголовного преследования. В частности, адвокат Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", и это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в уголовном кодексе.

По мнению, другого адвоката президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.