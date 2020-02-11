В Боливии один человек погиб при взрыве в тюрьме

Полицейский в одной из тюрем Боливии. Архивное фото

Полицейский в одной из тюрем Боливии

© AP Photo / Juan Karita Полицейский в одной из тюрем Боливии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один человек погиб, как минимум 27 ранены после сильного взрыва, прогремевшего в здании тюрьмы на севере Один человек погиб, как минимум 27 ранены после сильного взрыва, прогремевшего в здании тюрьмы на севере Боливии , сообщает газета Tiempos со ссылкой на медиков и представителя отделения аппарата уполномоченного по правам человека Альберто Кондори.

Согласно заявлению Кондори, сильный взрыв прогремел в городе Тринидад в понедельник вечером. По его словам, причиной происшествия могла стать "активация устройства заключенным".

По словам главы управления здравоохранения департамента Бени Карлоса Рейеса, четверо пострадавших были госпитализированы.

Отмечается, что полиция пока никак не прокомментировала происшествие.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются. На данный момент рассматриваются две версии - взрыв гранаты или газового баллона. По данным СМИ, взрыв мог стать следствием конфликта между заключенными.