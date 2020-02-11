В Боливии один человек погиб при взрыве в тюрьме

Согласно заявлению Кондори, сильный взрыв прогремел в городе Тринидад в понедельник вечером. По его словам, причиной происшествия могла стать "активация устройства заключенным".
По словам главы управления здравоохранения департамента Бени Карлоса Рейеса, четверо пострадавших были госпитализированы.
Отмечается, что полиция пока никак не прокомментировала происшествие.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняются. На данный момент рассматриваются две версии - взрыв гранаты или газового баллона. По данным СМИ, взрыв мог стать следствием конфликта между заключенными.
Explosión en la cárcel de Mocoví deja un muerto y al menos 27 heridoshttps://t.co/tULnygfnWd pic.twitter.com/ei9Qs005CD— Los Tiempos (@LosTiemposBol) February 11, 2020