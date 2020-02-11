Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений, а также складывающаяся ситуация в палестино-израильском урегулировании и ближневосточном регионе в целом", - говорится в сообщении министерства.

После того, как "сделка века" была озвучена американскими властями, Палестина ее осудила, а палестинский постпред при ООН Рияд Мансур заявил, что миссия подготовит с партнерами резолюцию с "жесткими формулировками". Во вторник в СБ ООН ожидалось голосование по проекту резолюции Палестины, Туниса и Индонезии, который должен был стать ответом Палестины на "сделку века" США. Но накануне источники в Совбезе сообщили, что голосование не состоится. Тунис, Индонезия и Палестина продолжат консультации по проекту резолюции.