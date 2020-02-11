Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов обсудил с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати вопросы палестино-израильского урегулирования.
"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений, а также складывающаяся ситуация в палестино-израильском урегулировании и ближневосточном регионе в целом", - говорится в сообщении министерства.
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Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
После того, как "сделка века" была озвучена американскими властями, Палестина ее осудила, а палестинский постпред при ООН Рияд Мансур заявил, что миссия подготовит с партнерами резолюцию с "жесткими формулировками". Во вторник в СБ ООН ожидалось голосование по проекту резолюции Палестины, Туниса и Индонезии, который должен был стать ответом Палестины на "сделку века" США. Но накануне источники в Совбезе сообщили, что голосование не состоится. Тунис, Индонезия и Палестина продолжат консультации по проекту резолюции.
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