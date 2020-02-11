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Госдума отклонила проект об отсрочке призывникам по возврату кредитов
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РИА Новости

Госдума отклонила проект об отсрочке призывникам по возврату кредитов

15:17 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о предоставлении отсрочки по возврату кредита заемщикам, призванным на военную службу или военные сборы, внесенный группой депутатов от ЛДПР.
Документ предоставляет гражданам право получить отсрочку на исполнение условий заключенного договора потребительского кредита (займа) на период прохождения ими военной службы по призыву или участия в военных сборах в Вооруженных силах РФ. Но для этого требуется заключить дополнительное соглашение с кредитором об отсрочке.
Авторы законодательной инициативы напоминают, что призыв на военную службу не относится к ситуациям форс-мажора. Поэтому, как показывает судебная практика, кредитные организации не соглашаются предоставлять отсрочку гражданам, которые были призваны проходить военную службу, отмечают они. Также следует учитывать, что прохождение военной службы или участие в военных сборах гражданина возможно в местах, где отсутствуют представительства и филиалы кредитной организации, обязательства перед которой у гражданина имеются.
Однако против принятия законопроекта выступили думский комитет по финансовому рынку и правительство. Комитет считает, что предоставление права на отсрочку исполнения обязательств заемщику, призванному на военную службу или на военные сборы в ВС РФ, "будет ущемлять права заемщиков, призванных в другие войска, подразделения, органы", а также проходящих альтернативную гражданскую службу.
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Прохождение военной службы по призыву сейчас возможно не только в ВС РФ, но и войсках национальной гвардии, в спасательных воинских формированиях МЧС, в СВР, ФСБ, прокуратуре и некоторых других органах. А получение отсрочки для заемщиков, призванных на военные сборы, требует дополнительного обоснования, считает комитет. Кроме того, авторы не указали, каким документом следует подтверждать право на отсрочку.
Кабмин обращал внимание на отсутствие в пояснительной записке к законопроекту информации "о масштабе заявленной проблемы, связанной с невозможностью для граждан получить отсрочку" по исполнению обязательств по кредиту, а также сведений о потенциальном размере обязательств, в отношении которых она может предоставляться.
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Вооруженные силы РФГосдума РФРоссияОбщество
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