Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Один из пациентов центра для людей, эвакуированных из Китая под Тюмень на карантин, продолжает лечение, двое других здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщила журналистам во вторник директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. В ходе нахождения в центре трое пациентов были госпитализированы в инфекционную больницу по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией.
"Они чувствуют себя хорошо. Один из пациентов дополнительно получает лечение, не связанное с коронавирусной инфекцией. Терапевты им занимаются. Двое других наших пациентов совершенно здоровы и чувствуют себя хорошо. Разницы, где находиться – в инфекционной больнице или "Градостроителе" - нет", - сказала Куликова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. На текущий момент число заболевших в Китае превысило 40 тысяч, более тысячи человек умерли.