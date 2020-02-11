Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень

© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Один из пациентов центра для людей, эвакуированных из Китая под Тюмень на карантин, продолжает лечение, двое других здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщила журналистам во вторник директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. В ходе нахождения в центре трое пациентов были госпитализированы в инфекционную больницу по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией

"Они чувствуют себя хорошо. Один из пациентов дополнительно получает лечение, не связанное с коронавирусной инфекцией. Терапевты им занимаются. Двое других наших пациентов совершенно здоровы и чувствуют себя хорошо. Разницы, где находиться – в инфекционной больнице или "Градостроителе" - нет", - сказала Куликова.