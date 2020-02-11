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Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень

15:17 11.02.2020
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© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусаСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР
© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Один из пациентов центра для людей, эвакуированных из Китая под Тюмень на карантин, продолжает лечение, двое других здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщила журналистам во вторник директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. В ходе нахождения в центре трое пациентов были госпитализированы в инфекционную больницу по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией.
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"Они чувствуют себя хорошо. Один из пациентов дополнительно получает лечение, не связанное с коронавирусной инфекцией. Терапевты им занимаются. Двое других наших пациентов совершенно здоровы и чувствуют себя хорошо. Разницы, где находиться – в инфекционной больнице или "Градостроителе" - нет", - сказала Куликова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. На текущий момент число заболевших в Китае превысило 40 тысяч, более тысячи человек умерли.
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