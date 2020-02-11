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Глава Верховного суда надеется, что его инициативы обсудят всесторонне
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РИА Новости

Глава Верховного суда надеется, что его инициативы обсудят всесторонне

15:17 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей в Москве
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев считает, что необходимо всесторонне обсудить предложенные им инициативы по изменению в законодательство.
Во вторник на совещании с судьями субъектов России Лебедев предложил отдать под юрисдикцию присяжных все особо тяжкие преступления (кроме дел о шпионаже, госизмене и подобных), частично декриминализировать кражу (с банковского счета), а также перевести все экономические преступления средней тяжести в разряд уголовного проступка.
"Эти предложения надо реализовать действиями всех властей... Главное, чтобы эти предложения в ближайшее время нашли форму обсуждения у исполнительной, законодательной властей, представителей институтов гражданского общества. Важно обсудить все аспекты", - сказал журналистам Лебедев.
По его словам, такие предложения основаны на судебной практике. Он выразил надежду на оперативное обсуждение и напомнил, что некоторые предыдущие инициативы, например, о создании апелляционных и кассационных судов, обсуждались по 20 лет.
На совещании присутствовал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил журналистам, что "участие в совещании судей позволяет через призму правоприменительной практики увидеть, насколько эффективно реализуются принятые законы, и познакомиться с анализом работы судейского сообщества, а также с инициативами Верховного суда".
"Разговор сегодня состоялся крайне полезный, его результаты депутаты будут учитывать в будущей работе", - отметил Володин.
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