Глава Верховного суда надеется, что его инициативы обсудят всесторонне

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев считает, что необходимо всесторонне обсудить предложенные им инициативы по изменению в законодательство.

Во вторник на совещании с судьями субъектов России Лебедев предложил отдать под юрисдикцию присяжных все особо тяжкие преступления (кроме дел о шпионаже, госизмене и подобных), частично декриминализировать кражу (с банковского счета), а также перевести все экономические преступления средней тяжести в разряд уголовного проступка.

"Эти предложения надо реализовать действиями всех властей... Главное, чтобы эти предложения в ближайшее время нашли форму обсуждения у исполнительной, законодательной властей, представителей институтов гражданского общества. Важно обсудить все аспекты", - сказал журналистам Лебедев.

По его словам, такие предложения основаны на судебной практике. Он выразил надежду на оперативное обсуждение и напомнил, что некоторые предыдущие инициативы, например, о создании апелляционных и кассационных судов, обсуждались по 20 лет.

На совещании присутствовал председатель Госдумы Вячеслав Володин . Он заявил журналистам, что "участие в совещании судей позволяет через призму правоприменительной практики увидеть, насколько эффективно реализуются принятые законы, и познакомиться с анализом работы судейского сообщества, а также с инициативами Верховного суда".