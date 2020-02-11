Омский фитнес-клуб отказал в скидке мужчине с большим весом

"Никакой другой информации о дополнительных условиях в рекламе не указано. <...> Более того, менеджер, продавшая мне абонемент, сказала, что данная цена в 6999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее ста килограммов, что указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека", — написал житель Омска.