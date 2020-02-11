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Омский фитнес-клуб отказал в скидке мужчине с большим весом
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РИА Новости

Омский фитнес-клуб отказал в скидке мужчине с большим весом

15:12 11.02.2020 (обновлено: 18:25 11.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ фитнес-клубе
В фитнес-клубе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ОМСК, 11 фев — РИА Новости. Житель Омска подал жалобу в региональное УФАС на рекламу фитнес-клуба, в котором ему отказались сделать скидку на абонемент по акции, поскольку он весит больше ста килограммов, сообщается на сайте управления.
Как следует из документов на сайте областного антимонопольного ведомства, поводом для обращения стала реклама на фасаде фитнес-клуба Super Club на улице 70 лет Октября, в которой клиентам предлагался годовой безлимитный абонемент в спортзал за 6999 рублей. В жалобе омич пишет, что по этой цене абонемент ему не продали, пришлось заплатить 11 900 рублей.
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"Никакой другой информации о дополнительных условиях в рекламе не указано. <...> Более того, менеджер, продавшая мне абонемент, сказала, что данная цена в 6999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее ста килограммов, что указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека", — написал житель Омска.
Антимонопольщики возбудили дело, заподозрив фитнес-клуб в нарушении федерального закона "О рекламе". Рассмотрение дела назначено на 3 марта.
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1084354710
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УФАСОмская областьОмскРоссияОбщество
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ИИИгорь Иванов
910000
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