Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T15:11+0300
https://ria.ru/20200211/1564549698.html
Бурджанадзе назвала условия для улучшения отношений России и Грузии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155025/03/1550250311_0:0:2886:1623_1036x0_80_0_0_cbc3738d6b0cd8e8933cdb9d586e1b25.jpg
РИА Новости

Бурджанадзе назвала условия для улучшения отношений России и Грузии

15:11 11.02.2020
1742
© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 11 фев – РИА Новости. Грузино-российские отношения помогут урегулировать смена власти в Грузии и многопартийный парламент, считает экс-спикер парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Замглавы МИД РФ России Андрей Руденко ранее заявил в интервью РИА Новости, что говорить о возобновлении авиасообщения между России и Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения каких-либо угроз для безопасности россиян.
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Вчера, 09:39
В МИД прокомментировали идею о "нормандском" формате с Грузией
"Спасибо господину Иванишвили (Бидзина Иванишвили – основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" - ред.), который сделал все, чтобы еще раз дискредитировать любые возможности переговоров с Россией. Если бы власти вели прямые переговоры с Россией, если бы мы достигли какого-либо позитивного результата в наших отношениях, что возможно было за эти восемь лет, то сегодня отношения были бы намного лучше, чем сейчас. Изменение власти и многопартийный парламент - это единственный путь к урегулированию грузино-российских отношений", - заявила РИА Новости Бурджанадзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью этого года.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне прошлого года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля 2019 года и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе.
Вчера, 09:29
Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима
1680316
Обсудить 2
Нино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе заявила о возможной революции в Грузии
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
МИД сообщил, когда можно будет говорить об авиасообщении с Грузией
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД прокомментировали идею о "нормандском" формате с Грузией
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе.
Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима
Андрей Ермак
Эксперт рассказал о новом главе офиса президента Украины
Польская полиция
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО планируют обсудить российские ракетные системы
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией
Экс-представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын
Украинского политика хотят лишить звания почетного гражданина Керчи
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Меркель и Зеленский заявили о приверженности Минским соглашениям
Президент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" в случае нападения
Сотрудник полиции
В Москве поймали мужчину, который насиловал женщин в отеле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
Лента новостейМолния