Бурджанадзе назвала условия для улучшения отношений России и Грузии

ТБИЛИСИ, 11 фев – РИА Новости. Грузино-российские отношения помогут урегулировать смена власти в Грузино-российские отношения помогут урегулировать смена власти в Грузии и многопартийный парламент, считает экс-спикер парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе

Замглавы МИД РФ России Андрей Руденко ранее заявил в интервью РИА Новости, что говорить о возобновлении авиасообщения между России и Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения каких-либо угроз для безопасности россиян.

"Спасибо господину Иванишвили (Бидзина Иванишвили – основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" - ред.), который сделал все, чтобы еще раз дискредитировать любые возможности переговоров с Россией. Если бы власти вели прямые переговоры с Россией, если бы мы достигли какого-либо позитивного результата в наших отношениях, что возможно было за эти восемь лет, то сегодня отношения были бы намного лучше, чем сейчас. Изменение власти и многопартийный парламент - это единственный путь к урегулированию грузино-российских отношений", - заявила РИА Новости Бурджанадзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью этого года.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне прошлого года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля 2019 года и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.