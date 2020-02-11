Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-11T15:22+0300
https://ria.ru/20200211/1564549558.html
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564543692_0:82:435:327_1036x0_80_0_0_903ff6097ce0e2b8d41da324b56e0541.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду

15:10 11.02.2020 (обновлено: 15:22 11.02.2020)
26527
© Brendan Bowler (UT-Austin)/W. M. Keck ObservatoryКоричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
© Brendan Bowler (UT-Austin)/W. M. Keck Observatory
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ученые с помощью компьютерного моделирования выяснили, что коричневые карлики изначально формировались как звезды, а газовые гиганты — как планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomical Journal.
Коричневые карлики — это космические объекты с массами в диапазоне от 0,012 до 0,077 массы Солнца, или от 13 до 80 масс Юпитера. Они имеют общие характеристики как с планетами, так и со звездами, поэтому их иногда называют субзвездами. Они более крупные, чем планеты-гиганты, но недостаточно массивны, чтобы сиять, как настоящие звезды. Прошлые исследования показали, что коричневые карлики, вращающиеся вокруг звезд, вероятно, сами сформировались как маломассивные звезды. Как и в звездах, в их недрах происходит ядерный синтез, но после исчерпания запасов ядер легких элементов термоядерные реакции прекращаются.
Американские астрономы во главе с Бренданом Боулером (Brendan Bowler) из Техасского университета в Остине, используя прямые изображения с наземных телескопов на Гавайах — обсерватории Кека и телескопа "Субару", изучили орбиты таких спутников, вращающихся вокруг своих звезд в 27 планетных системах.
Современная техника позволяет получать прямые изображения объектов с массой от 1 массы Юпитера. Однако не всегда понятно, является ли крупный объект, обнаруженный на внешней окраине той или иной планетной системы, планетой-гигантом или небольшим коричневым карликом.
Компьютерная симуляция процесса образования планет вокруг красного карлика
23 января, 18:28РИА Наука
Ученые выяснили, как рождаются планеты у красных карликов
"По мере того как технология совершенствовалась, один из важнейших вопросов, который возник — какова природа спутников, которые мы находим? — Приводятся в пресс-релизе обсерватории Кека слова Брендана Боулера. — Один из способов разобраться в этом — изучить динамику системы, посмотреть на орбиты. Их орбиты сегодня являются ключом к раскрытию их эволюции".
Но наблюдения за орбитальным вращением газовых гигантов и коричневых карликов — очень длительный процесс. Они располагаются настолько далеко от своих звезд, что один оборот может занять сотни лет. Поскольку большинство объектов были открыты за последние одно-два десятилетия, у ученых есть изображения, соответствующие лишь нескольким процентам от общей орбиты каждого.
Используя систему адаптивной оптики, ученые сделали снимки гигантских планет и коричневых карликов, зафиксировав с высокой точностью их нынешнее движение вокруг своих родительских звезд. Затем, объединив эти данные со всеми предыдущими наблюдениями, опубликованными другими астрономами или доступными в архивах телескопов, они провели компьютерное моделирование. В результате был получен набор возможных вариантов орбит для каждого спутника.
© Brendan Bowler (UT-Austin)Варианты орбит коричневых карликов и газовых гигантов
Варианты орбит коричневых карликов и газовых гигантов
© Brendan Bowler (UT-Austin)
Варианты орбит коричневых карликов и газовых гигантов
"Любое, даже небольшое движение дает облако возможных орбит, — отмечает ученый. — Чем меньше облако, тем ближе астроном приближается к истинной орбите спутника".
С помощью специально разработанной программы Orbitize!, которая использует законы движения Кеплера, исследователи проверили, какие типы орбит соответствуют измеренным положениям, а какие нет.
"Вместо того чтобы ждать десятилетия или столетия, пока планета совершит полный оборот, мы можем компенсировать короткие временные рамки наших наблюдений очень точными измерениями положения, — говорит другой участник исследования Эрик Нильсен (Eric Nielsen) из Стэнфордского университета. — "Orbitize!, которую мы разработали специально для частичных орбит, позволила нам находить орбиты даже для спутников самого длинного периода".
Поиск формы орбиты является ключевым в определении типа объекта. Те, которые имеют более круговые орбиты, вероятно, сформировались как планеты, а те, чьи орбиты вытянутые, — как звезды. В последнем случае звездообразующее облако газа и пыли в свое время разделилось на две части — из одной сформировалась звезда, из другой — коричневый карлик, вращающийся вокруг этой звезды. Ученые говорят, что это, по сути, двойные звездные системы, которые содержат одну настоящую звезду и одну "неудавшуюся".
© Brendan Bowler (UT-Austin)Эксцентриситеты орбит коричневых карликов и газовых гигантов
Эксцентриситеты орбит коричневых карликов и газовых гигантов
© Brendan Bowler (UT-Austin)
Эксцентриситеты орбит коричневых карликов и газовых гигантов
Главным результатом исследования, по мнению авторов, является то, что им удалось показать, что планеты-гиганты и коричневые карлики формировались принципиально по-разному.
"Несмотря на то, что этим спутникам миллионы лет, память о том, как они сформировались, все еще закодирована в их нынешних орбитах", — отмечает Нильсен.
5448327
Обсудить 3
РИА НаукаКосмосКосмос - РИА НаукаСтэнфордский университетСША
Рекомендуем
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Николай К. у своей забойной
"Все в крови, кругом трупы". В Приморье обнаружили "логово живодера"
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
Лента новостейМолния