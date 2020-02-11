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В Великом Новгороде мальчик попытался спуститься из окна по трубе
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РИА Новости

В Великом Новгороде мальчик попытался спуститься из окна по трубе

15:09 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как в Великом Новгороде 8-летний мальчик попал в больницу, сорвавшись с водосточной трубы, по которой он пытался выбраться из квартиры вместе с сестрой, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.
"По предварительной информации, мальчик был дома с мамой и другими детьми. Оставшийся без присмотра ребёнок вместе с сестрой пытались спуститься с окна по водосточной трубе, в какой-то момент ребенок не удержался и упал на козырёк кафе, расположенного на первом этаже жилого дома", - говорится в сообщении.
В рамках проверки следователи установят причины несчастного случая, а также оценят действия должностных лиц, которые обязаны контролировать условия проживания детей в семье, информирует СУСК.
Как сообщает прокуратура региона, надзорное ведомство также проводит проверку по факту травмирования ребенка. По ее данным, его мать была в нетрезвом состоянии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики по исполнению законодательства при осуществлении работы с матерью детей, а также полноте принимаемых мер по обеспечению их безопасности", - заключает ведомство.
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