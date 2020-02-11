В Госдуму внесли проект о закреплении понятия "молодой ученый"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Вячеслав Фетисов, Марат Бариев и Наталья Кувшинова внесли в нижнюю палату парламента законопроект о законодательном закреплении понятия "молодой ученый", а также их господдержке, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Изменения вносятся в федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике".
"Молодой ученый-работник образовательной или научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет либо являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет", - определяют депутаты критерии нового понятия.
Также документом на законодательном уровне предлагается установить систему мер поддержки молодых ученых, "осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики", а также государственную поддержку научных исследований молодых ученых.
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