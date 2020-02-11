В Госдуму внесли проект о закреплении понятия "молодой ученый"

"Молодой ученый-работник образовательной или научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет либо являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет", - определяют депутаты критерии нового понятия.