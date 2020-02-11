До конца недели РГДБ принимает книги в дар

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. До конца недели каждый желающий может пожертвовать книгу в пользу библиотек, школ и других детских учреждений, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

"В Москве главный пункт сбора книг будет организован в РГДБ. Кроме того, специальные контейнеры для приема литературы будут установлены в книжных магазинах "Московский Дом книги", "Москва" и "Библио Глобус", - говорится в сообщении.

Департамент СМИ и рекламы Москвы также примет участие во всероссийской акции "Дарите книги с любовью" и передаст более 4 тысяч экземпляров книг в библиотеки на территории всей страны, сообщает пресс-служба департамента.