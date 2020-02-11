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До конца недели РГДБ принимает книги в дар
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РИА Новости

До конца недели РГДБ принимает книги в дар

15:19 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. До конца недели каждый желающий может пожертвовать книгу в пользу библиотек, школ и других детских учреждений, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.
"В Москве главный пункт сбора книг будет организован в РГДБ. Кроме того, специальные контейнеры для приема литературы будут установлены в книжных магазинах "Московский Дом книги", "Москва" и "Библио Глобус", - говорится в сообщении.
Департамент СМИ и рекламы Москвы также примет участие во всероссийской акции "Дарите книги с любовью" и передаст более 4 тысяч экземпляров книг в библиотеки на территории всей страны, сообщает пресс-служба департамента.
Международный день книгодарения проходит 14 февраля. Отмечается, что акция проводится до 16 февраля при поддержке Российской государственной детской библиотеки (РГДБ).
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