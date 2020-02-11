Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T15:02+0300
https://ria.ru/20200211/1564548743.html
Посольство России в Каире рассказало о работе дипломатов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564515234_0:101:594:435_1036x0_80_0_0_2657602f035a51cfbf344267449bca61.jpg
РИА Новости

Посольство России в Каире рассказало о работе дипломатов

15:02 11.02.2020
162
© Фото предоставлено посольством РФ в ЕгиптеВременный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова
Временный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова
© Фото предоставлено посольством РФ в Египте
Временный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Напряженная работа в регионе Ближнего Востока и Северной Африки способствует формированию сильного поколения российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова.
По словам Зубовой, работа в российских посольствах в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в последние годы требует "огромного напряжения и самое главное - максимальной самоотдачи".

"В таком режиме вынуждены работать и молодые дипломаты. У них нет времени на "раскачку". Ситуация сама заставляет их сразу же по приезде в командировку "с головой" погружаться в работу", - сказала Зубова.

Временный поверенный отметила, что у "молодежи - в отличие от дипломатов старшего поколения — появляются уникальные возможности постигать все тонкости профессии с самого первого дня прихода на службу".
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время пресс-конференции. 10 февраля 2020
10 февраля, 14:21
"Россия сегодня" и Дипакадемия МИД запустили совместный проект
"Бесспорно, такая практика способствует формированию сильного поколения российских дипломатов. Со своей стороны с уверенностью могу сказать, что в посольстве России в Каире трудятся именно такие молодые кадры", - отметила Зубова.
700000
Обсудить 0
Светлана Зубова (временный поверенный в делах России в Египте )Северная АфрикаБлижний ВостокЕгипет
Рекомендуем
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Дипломат: Каир добился прогресса в укреплении безопасности аэропортов
Временный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова
Светлана Зубова: Египет добился прогресса по безопасности в аэропортах
Улица в Шарм-эль-Шейхе
Число жителей Египта преодолело отметку в сто миллионов человек
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
США скрывают информацию о жертвах иранской атаки, считают в КСИР
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Глава МИД Турции анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон осуществит перестановки в британском правительстве
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала условия для улучшения отношений России и Грузии
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Санаторий в Тюмени продезинфицируют после выписки эвакуированных
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
СМИ сообщили об отправке Турцией бронетехники к границе с Сирией
Логотип московского метро
Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума отклонила проект об отсрочке призывникам по возврату кредитов
Две девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область
Две девочки, которых вернули из Сирии, пройдут реабилитацию
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО может возобновить программу помощи Ираку
Полицейский в одной из тюрем Боливии
В Боливии один человек погиб при взрыве в тюрьме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
Лента новостейМолния