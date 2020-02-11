Посольство России в Каире рассказало о работе дипломатов

КАИР, 11 фев - РИА Новости. Напряженная работа в регионе Ближнего Востока и Северной Африки способствует формированию сильного поколения российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова.
По словам Зубовой, работа в российских посольствах в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в последние годы требует "огромного напряжения и самое главное - максимальной самоотдачи".
"В таком режиме вынуждены работать и молодые дипломаты. У них нет времени на "раскачку". Ситуация сама заставляет их сразу же по приезде в командировку "с головой" погружаться в работу", - сказала Зубова.
Временный поверенный отметила, что у "молодежи - в отличие от дипломатов старшего поколения — появляются уникальные возможности постигать все тонкости профессии с самого первого дня прихода на службу".
10 февраля, 14:21"Россия сегодня" и Дипакадемия МИД запустили совместный проект
"Бесспорно, такая практика способствует формированию сильного поколения российских дипломатов. Со своей стороны с уверенностью могу сказать, что в посольстве России в Каире трудятся именно такие молодые кадры", - отметила Зубова.