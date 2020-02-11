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Санаторий в Тюмени продезинфицируют после выписки эвакуированных
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РИА Новости

Санаторий в Тюмени продезинфицируют после выписки эвакуированных

15:01 11.02.2020
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Санаторий "Градостроитель" под Тюменью, куда поместили на карантин людей, эвакуированных из Китая, после их выписки продезинфицируют, сообщила журналистам во вторник начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили.
"Мы это будем обсуждать. Пока у нас же не закрыты границы. К нам (в Россию) продолжают поступать лица из Китая. За ними наблюдают в любом случае в течение 14 дней. После того, как мы проводим гостей, проведем там дезинфекцию, мы будем определяться на этот период, что будет с этим санаторием, который сейчас так нас выручил всех, создав прекрасные условия для развертывания обсерватора", - сказала Шарухо, отвечая на вопрос, что будет с центром "Градостроитель" после выписки людей, эвакуированных из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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