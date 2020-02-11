Санаторий в Тюмени продезинфицируют после выписки эвакуированных

"Мы это будем обсуждать. Пока у нас же не закрыты границы. К нам (в Россию) продолжают поступать лица из Китая. За ними наблюдают в любом случае в течение 14 дней. После того, как мы проводим гостей, проведем там дезинфекцию, мы будем определяться на этот период, что будет с этим санаторием, который сейчас так нас выручил всех, создав прекрасные условия для развертывания обсерватора", - сказала Шарухо, отвечая на вопрос, что будет с центром "Градостроитель" после выписки людей, эвакуированных из Китая.