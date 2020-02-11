Срок дисквалификации предпринимателей могут сократить

"Мое мнение — однозначно да, нужно сокращать, потому что в принципе трехлетний срок - он совсем серьезный, его нужно еще соответствующим образом установить, за что это было и каковы причины. Но если по-серьезному, то нужно, наверное, сделать дифференциацию вообще тех самых ошибок, по которым соответствующие суждения выносятся. Но я однозначно за то, чтобы сократить. Давайте мы тогда поручим Минэкономразвития совместно с коллегами проработать вопрос", — сказал Мишустин.