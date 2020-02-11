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Срок дисквалификации предпринимателей могут сократить
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РИА Новости

Срок дисквалификации предпринимателей могут сократить

15:00 11.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития изучить вопрос сокращения трехлетнего срока дисквалификации предпринимателей и подумать над тем, чтобы ввести дифференциацию ошибок.
С соответствующим предложением выступила одна из участниц встречи представителей малого и среднего бизнеса Новгородской области с главой правительства.
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"Мое мнение — однозначно да, нужно сокращать, потому что в принципе трехлетний срок - он совсем серьезный, его нужно еще соответствующим образом установить, за что это было и каковы причины. Но если по-серьезному, то нужно, наверное, сделать дифференциацию вообще тех самых ошибок, по которым соответствующие суждения выносятся. Но я однозначно за то, чтобы сократить. Давайте мы тогда поручим Минэкономразвития совместно с коллегами проработать вопрос", — сказал Мишустин.
Он также предложил обсудить этот вопрос на заседании межправкомиссии.
"Давайте посмотрим, что можно сделать", — добавил премьер.
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Михаил МишустинНовгородская областьРоссияЭкономика
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