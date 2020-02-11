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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T15:00+0300
https://ria.ru/20200211/1564548450.html
Две девочки, которых вернули из Сирии, пройдут реабилитацию
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РИА Новости

Две девочки, которых вернули из Сирии, пройдут реабилитацию

15:00 11.02.2020
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© Фото : Правительство Астраханской областиДве девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область
Две девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область
© Фото : Правительство Астраханской области
Две девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Две девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область, пройдут реабилитацию, им будет оказана психолого-педагогическая поддержка, сообщает пресс-служба администрации губернатора области.
Ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова во время рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы "Хмеймим" в Москву только с 26 детьми, еще девять остались в Дамаске до оформления нужных документов. Две сестры 2011 и 2013 годов накануне прибыли вместе с отцом в Астраханскую область.
"По поручению главы региона Игоря Бабушкина детям будет оказана всесторонняя поддержка: медицинская, психолого-педагогическая, ряд реабилитационных мероприятий, чтобы они чувствовали себя комфортно", - говорится в сообщении.
По данным администрации, мать девочек после развода с мужем тайно увезла детей в Сирию. При этом, по слова отца девочек, он не утратил связь с детьми: он отправлял им голосовые сообщения и свои фотографии, чтобы они не забыли его.
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Теперь, после того как дети вернулись домой, по словам их отца, в планах заняться их реабилитацией и подготовкой к школе. Хотя у младшей дочери, за которую отец волновался больше всего, "адаптация произошла даже быстрее: она сразу начала улыбаться, обняла меня, говорила "папа".
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года, при детском омбудсмене была создана специальная комиссия. Сайт уполномоченного ранее сообщил, что с декабря 2018 года по данным на 5 февраля 2020 года из Ирака были возвращены 122 российских ребенка, из Сирии - восемь.
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