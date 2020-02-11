Две девочки, которых вернули из Сирии, пройдут реабилитацию

Две девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область. Архивное фото

Две девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Две девочки, которых вернули из Две девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область , пройдут реабилитацию, им будет оказана психолого-педагогическая поддержка, сообщает пресс-служба администрации губернатора области.

Ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова во время рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы "Хмеймим" в Москву только с 26 детьми, еще девять остались в Дамаске до оформления нужных документов. Две сестры 2011 и 2013 годов накануне прибыли вместе с отцом в Астраханскую область.

"По поручению главы региона Игоря Бабушкина детям будет оказана всесторонняя поддержка: медицинская, психолого-педагогическая, ряд реабилитационных мероприятий, чтобы они чувствовали себя комфортно", - говорится в сообщении.

По данным администрации, мать девочек после развода с мужем тайно увезла детей в Сирию. При этом, по слова отца девочек, он не утратил связь с детьми: он отправлял им голосовые сообщения и свои фотографии, чтобы они не забыли его.

Теперь, после того как дети вернулись домой, по словам их отца, в планах заняться их реабилитацией и подготовкой к школе. Хотя у младшей дочери, за которую отец волновался больше всего, "адаптация произошла даже быстрее: она сразу начала улыбаться, обняла меня, говорила "папа".