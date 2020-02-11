Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T15:00+0300
https://ria.ru/20200211/1564548353.html
Анализы не выявили коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Анализы не выявили коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень

15:00 11.02.2020
248
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Анализы на коронавирусную инфекцию, взятые у эвакуированных из КНР в санаторий под Тюменью граждан, показали отрицательный результат, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили.
"Нами получены результаты первых анализов, которые мы забирали у наших сограждан, эвакуированных из Китая. Все, к счастью, пробы отрицательные", – сказала Куликова.
Она отметила, что образцы анализов забирали в двух экземплярах для направления в институты в Тюмень и Новосибирск, и обе лаборатории предоставили отрицательные результаты.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в лечебно-реабилитационном центре Градостроитель, где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
9 февраля, 13:17Религия и мировоззрение
В Тюменской области прошли молебны о здравии вывезенных из Китая людей
Глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо добавила, что повторные анализы у находящихся в "Градостроителе" граждан будут брать также на 10-й и 12-й день, после этого, при условии отрицательных результатов на коронавирус, завершится период обсервации и они смогут отправиться домой.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
410000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорВОЗКитайТюменьУханьОбщество
Рекомендуем
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Санаторий в Тюмени продезинфицируют после выписки эвакуированных
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от скорой
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР
Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин уверен, что коронавирус можно полностью победить
Водитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
В МИД заявили, что в Африке появились случаи заражения коронавирусом
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Мексике изучают новые возможные случаи коронавируса из Китая
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Эксперт: пик вспышки коронавируса придется на середину-конец февраля
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
В Турции разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавируса
Изображение вуханьского коронавируса, полученное с помощью электронного микроскопа
ВОЗ: инкубационный период нового коронавируса считается 14 дней
Машина скорой помощи заезжает на территорию Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД заявили о положительной динамике в ситуации с коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг нового коронавируса
Машина скорой помощи в Германии
В Германии число зараженных коронавирусом возросло до 16 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
Лента новостейМолния