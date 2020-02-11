Анализы не выявили коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Анализы на коронавирусную инфекцию, взятые у эвакуированных из КНР в санаторий под Тюменью граждан, показали отрицательный результат, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили.
"Нами получены результаты первых анализов, которые мы забирали у наших сограждан, эвакуированных из Китая. Все, к счастью, пробы отрицательные", – сказала Куликова.
Она отметила, что образцы анализов забирали в двух экземплярах для направления в институты в Тюмень и Новосибирск, и обе лаборатории предоставили отрицательные результаты.
Глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо добавила, что повторные анализы у находящихся в "Градостроителе" граждан будут брать также на 10-й и 12-й день, после этого, при условии отрицательных результатов на коронавирус, завершится период обсервации и они смогут отправиться домой.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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