Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке

"Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", — говорится в обращении Левитса к депутатам.