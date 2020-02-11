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Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке
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РИА Новости

Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке

14:56 11.02.2020 (обновлено: 15:11 11.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
РИГА, 11 фев — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс обратился к комиссии сейма по правам человекам и общественным делам с предложением увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики, передает корреспондент РИА Новости.
Левитс предложил депутатам пересмотреть закон об электронных СМИ, введя языковые пропорции. Он считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС, а 20% — на других языках, включая русский. По мнению президента, должны быть установлены требования для поставщиков услуг кабельного телевидения, а также для электронных СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.

"Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", — говорится в обращении Левитса к депутатам.

В основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, государственных и коммерческих, а также региональные программы. Если в основное предложение включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны.
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По мнению президента, это должно укрепить демократию в Латвии и ее принадлежность к культурному пространству Европы.
В Латвии проживает два миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. Русский имеет статус иностранного в республике.
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Эгилс ЛевитсЛатвияВ мире
Популярные комментарии
И очень хорошо!!!
11 февраля, 15:05
Д Денис Хорошев
1200001
Какой синхрон в заявлениях президентов Латвии и Беларуси - оба рекомендуют государственным СМИ включаться в национальный и общий информационный дискурс Европы, дистанцируясь от российского.
11 февраля, 15:08
vv.p.neznamov
1000001
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