Экс-главе правительства Чувашии вынесли замечание за оскорбление

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Мировой судья ограничился устным замечанием бывшему главе правительства Мировой судья ограничился устным замечанием бывшему главе правительства Чувашии Ивану Моторину за оскорбление депутата госсовета республики, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Моторин, будучи председателем кабмина Чувашии, в ходе перепалки с депутатом на встрече с вкладчиками "Чувашкредитпромбанка" оскорбил народного избранника. На размещенном на канале видео глава правительства использует уничижительные выражения и ненормативную лексику. В итоге мужчина обратился в прокуратуру с заявлением о привлечении Моторина к ответственности за оскорбление. Постановление об административном правонарушении по факту оскорбления на публичном мероприятии было направлено мировому судье.

"Мировой суд признал факт того, что правонарушение (оскорбительное высказывание – ред.) имело место. Но с учетом позиции оскорбленного, который примирился с обидчиком, и на основании статьи 2.9 КОАП, предусматривающей возможность освобождения лица от наказания в связи с малозначительностью правонарушения, судья применил устное замечание", - заявили агентству в прокуратуре Чувашии.