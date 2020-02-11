Экс-главе правительства Чувашии вынесли замечание за оскорбление

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Мировой судья ограничился устным замечанием бывшему главе правительства Чувашии Ивану Моторину за оскорбление депутата госсовета республики, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Моторин, будучи председателем кабмина Чувашии, в ходе перепалки с депутатом на встрече с вкладчиками "Чувашкредитпромбанка" оскорбил народного избранника. На размещенном на канале видео глава правительства использует уничижительные выражения и ненормативную лексику. В итоге мужчина обратился в прокуратуру с заявлением о привлечении Моторина к ответственности за оскорбление. Постановление об административном правонарушении по факту оскорбления на публичном мероприятии было направлено мировому судье.
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"Мировой суд признал факт того, что правонарушение (оскорбительное высказывание – ред.) имело место. Но с учетом позиции оскорбленного, который примирился с обидчиком, и на основании статьи 2.9 КОАП, предусматривающей возможность освобождения лица от наказания в связи с малозначительностью правонарушения, судья применил устное замечание", - заявили агентству в прокуратуре Чувашии.
Моторин был отправлен в отставку вместе со всем кабмином Чувашии 31 января 2020 года после назначения врио главы республики Олега Николаева взамен отрешенного от должности Михаила Игнатьева. 6 февраля указом врио главы Чувашии Моторин был назначен исполняющим обязанности министра экономического развития и имущественных отношений региона и заместителем председателя кабмина Чувашии.