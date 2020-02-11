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В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от скорой
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РИА Новости

В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от скорой

14:52 11.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нетрезвая женщина с симптомами коронавируса в испанском Вальядолиде сбежала из бара от сотрудников экстренных служб, которые выследили беглянку только с помощью полиции, пишет местное издание Norte de Castilla.
Сигнал в экстренную службу 112 поступил вечером в понедельник из вальядолидского паба Italia: сообщалась, что у одной из посетительниц, женщины с азиатскими чертами лица, приступы кашля и рвоты.
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Получив данную информацию, городской совет по делам здравоохранения активировал протокол о ситуации с заражением коронавирусом. Власти учли, что предполагаемая заболевшая, как выяснилось, прибыла в Испанию из Шанхая десять дней назад. В бар Italia в самом центре города прибыла специальная команда санитаров, насчитывающая, как видно на фотографиях, не менее пяти человек в защитных комбинезонах и масках.
Воспользовавшись общей неразберихой, женщина сбежала из бара на такси. Согласно задействованному протоколу, вокруг паба был установлен 50-метровый периметр безопасности. С помощью полиции женщина была обнаружена у себя дома и все же водворена в больницу.
Издание 20 minutos сообщает, что во вторник анализы на коронавирус у помещенной в карантин женщины показали отрицательный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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