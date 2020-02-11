В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от скорой

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нетрезвая женщина с симптомами Нетрезвая женщина с симптомами коронавируса в испанском Вальядолиде сбежала из бара от сотрудников экстренных служб, которые выследили беглянку только с помощью полиции, пишет местное издание Norte de Castilla

Сигнал в экстренную службу 112 поступил вечером в понедельник из вальядолидского паба Italia: сообщалась, что у одной из посетительниц, женщины с азиатскими чертами лица, приступы кашля и рвоты.

Получив данную информацию, городской совет по делам здравоохранения активировал протокол о ситуации с заражением коронавирусом. Власти учли, что предполагаемая заболевшая, как выяснилось, прибыла в Испанию из Шанхая десять дней назад. В бар Italia в самом центре города прибыла специальная команда санитаров, насчитывающая, как видно на фотографиях, не менее пяти человек в защитных комбинезонах и масках.

Воспользовавшись общей неразберихой, женщина сбежала из бара на такси. Согласно задействованному протоколу, вокруг паба был установлен 50-метровый периметр безопасности. С помощью полиции женщина была обнаружена у себя дома и все же водворена в больницу.

Издание 20 minutos сообщает, что во вторник анализы на коронавирус у помещенной в карантин женщины показали отрицательный результат.