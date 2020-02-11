МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2019 году выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, до 21,787 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Интер РАО" за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей за отчетный период составила 55,106 миллиарда рублей, увеличившись за год на 2,2%.

Выручка от экспорта электроэнергии выросла на 20,9% - до 46,5 миллиарда рублей. Такую динамику компания объясняет увеличением объемов поставок электроэнергии и ценой реализации в Финляндию и увеличением поставок по направлениям Литва, Украина и Грузия.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом энергорынке РФ снизилась на 30,4%, до 8,4 миллиарда рублей. Это в основном обусловлено отсутствием объемов коммерческого импорта электроэнергии из Казахстана.

Долговая нагрузка на конец 2019 года составила 110,9 миллиарда рублей, увеличившись на 74,3%. Долговой портфель преимущественно представлен краткосрочными внутригрупповыми займами. Чистый долг "Интер РАО" составил 39,7 миллиарда рублей, сократившись на 44,6%.