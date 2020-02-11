СМИ сообщили об отправке Турцией бронетехники к границе с Сирией

"В город Искендерун провинции Хатай по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетехникой и боеприпасами, которые будут распределены между пограничными частями", - сообщает Milliyet.
В приграничную с сирийским Идлибом турецкую провинцию Хатай продолжают прибывать колонны со спецназом, перебрасывается бронетехника и боеприпасы, пишет газета.
По данным газеты, из города Шанлыурфа в сторону турецко-сирийской границы также направлен конвой из 50 единиц военной техники.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России