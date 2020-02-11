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Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов
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РИА Новости

Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов

14:44 11.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
Законопроектом вносятся изменения в статью 38 закона "О воинской обязанности и военной службе".
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"Законопроект разработан в целях совершенствования порядка прохождения военной службы в части, касающейся уточнения сроков заключения нового контракта о прохождении военной службы с военнослужащим, имеющим воинское звание офицера или прапорщика (мичмана)", - сообщается в пояснительной записке.
Разработчики поясняют данную законодательную инициативу тем, что анализ заключения с офицерами новых контрактов показывает ежегодное увеличение количества годичных контрактов. В 2018 году таких было заключено около 4 тысяч, рост по отношению к 2017 году составил более 80%.
Дальнейшее увеличение количества офицеров, заключивших годовые контракты, в перспективе может привести к негативным последствиям при организации и проведении плановой замены военнослужащих. Так, на основании положения о порядке прохождения военной службы перевод военнослужащего в порядке плановой замены производится не менее чем за один год до истечения срока военной службы.
В связи с этим предлагается заключать контракты на прохождение воинской службы по контракту для офицеров, прапорщиков и мичманов от трех до 10 лет или на неопределенный срок, до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.
При этом предлагаемые изменения не затронут правовые нормы, устанавливающие сроки заключения нового контракта для военнослужащих рядового и сержантского состава, а также для военнослужащих, проходящих службу сверх предельного возраста.
"Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" до 2014 года не предусматривал возможности заключения военнослужащим нового контракта сроком на один год. Данная норма была установлена в целях привлечения граждан, ранее проходивших военную службу по контракту, к поступлению на военную службу в вооруженные силы на воинские должности солдат (матросов), сержантов и старшин", - указано в пояснительной записке.
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Госдума РФРоссияБезопасность
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