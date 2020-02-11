Дипломат: Каир добился прогресса в укреплении безопасности аэропортов

КАИР, 11 фев — РИА Новости. Властям Египта удалось добиться значительного прогресса в укреплении безопасности в аэропортах, а также на авиационном транспорте страны, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова.

По ее словам, Каир принял "эффективные меры по приведению воздушных гаваней в соответствие с требованиями ИКАО". Она отметила, что "происходит оснащение египетских аэропортов современным высокотехнологичным оборудованием, камерами наблюдения, системами сканирования багажа, а также идет процесс обучения персонала".

"Россия учитывает эти позитивные изменения, что, в частности, дало нам возможность восстановить прямое авиасообщение с Каиром в апреле 2018 года", — сказала российский дипломат.

Она сообщила, что по итогам состоявшейся в январе этого года инспекции российскими эксперты подготовят детальный отчет, который, "должен быть всесторонне изучен заинтересованными российскими министерствами и ведомствами".

"С учетом этих процедур пока трудно со всей определенностью ответить на вопрос о конкретных сроках возобновления чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами. Надеемся, что это произойдет довольно скоро", — сказала Зубова.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.