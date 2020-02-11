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Туризм
2020-02-11T14:55+0300
https://ria.ru/20200211/1564546640.html
Дипломат: Каир добился прогресса в укреплении безопасности аэропортов
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РИА Новости

Дипломат: Каир добился прогресса в укреплении безопасности аэропортов

14:55 11.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КАИР, 11 фев — РИА Новости. Властям Египта удалось добиться значительного прогресса в укреплении безопасности в аэропортах, а также на авиационном транспорте страны, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова.
По ее словам, Каир принял "эффективные меры по приведению воздушных гаваней в соответствие с требованиями ИКАО". Она отметила, что "происходит оснащение египетских аэропортов современным высокотехнологичным оборудованием, камерами наблюдения, системами сканирования багажа, а также идет процесс обучения персонала".
"Россия учитывает эти позитивные изменения, что, в частности, дало нам возможность восстановить прямое авиасообщение с Каиром в апреле 2018 года", — сказала российский дипломат.
Она сообщила, что по итогам состоявшейся в январе этого года инспекции российскими эксперты подготовят детальный отчет, который, "должен быть всесторонне изучен заинтересованными российскими министерствами и ведомствами".
"С учетом этих процедур пока трудно со всей определенностью ответить на вопрос о конкретных сроках возобновления чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами. Надеемся, что это произойдет довольно скоро", — сказала Зубова.
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Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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