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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства
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РИА Новости

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

14:41 11.02.2020 (обновлено: 14:53 11.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что намерен лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
"Я решил сам, лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - сказал Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса региона.
Он добавил, что всех приглашает к этой работе.
"И уже сегодня давайте начнем прямо сейчас в Новгородской области такое первое предварительное заседание этой комиссии", - сказал премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области
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Михаил МишустинВеликий НовгородНовгородская областьРоссияЭкономика
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