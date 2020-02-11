Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что намерен лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Я решил сам, лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - сказал Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса региона.

Он добавил, что всех приглашает к этой работе.