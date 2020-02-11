В Нижегородской области сгорел ангар площадью 144 квадратных метров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Пожар на площади 144 квадратных метров произошел в ангаре в Кстовском районе Нижегородской области, ангар сгорел полностью, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в ангаре в деревне Утечино Кстовского района поступило во вторник в 9.35.
"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение ангара по всей площади. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и не допустить перехода огня на рядом стоящую автомобильную технику. В результате пожара ангар полностью уничтожен огнем на площади 144 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара является нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.