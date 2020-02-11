В Нижегородской области сгорел ангар площадью 144 квадратных метров

Сообщение о пожаре в ангаре в деревне Утечино Кстовского района поступило во вторник в 9.35.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение ангара по всей площади. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и не допустить перехода огня на рядом стоящую автомобильную технику. В результате пожара ангар полностью уничтожен огнем на площади 144 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.