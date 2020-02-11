Эксперт рассказал о новом главе офиса президента Украины

"Ермак продемонстрировал свои менеджерские качества, качества переговорщика. У него обширные связи и умение вести диалог... Пока серьезных провалов у него не было. Он себя еще не проявил на этой должности. Поэтому давать оценку такому назначения еще рано", - заявил РИА Новости Бондаренко.