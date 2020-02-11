Эксперт рассказал о новом главе офиса президента Украины

КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак показал себя в качестве успешного менеджера и переговорщика, но оценивать его перспективы на новой должности преждевременно, считает директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Зеленский во вторник уволил Андрея Богдана и назначил на должность главы своего офиса Ермака, который ранее был советником президента. Украинское агентство LIGA.net ранее передавало со ссылкой несколько собеседников в президентской партии "Слуга народа", что Зеленский поручил Ермаку вести переговоры с Москвой по ситуации в Донбассе.
"Ермак продемонстрировал свои менеджерские качества, качества переговорщика. У него обширные связи и умение вести диалог... Пока серьезных провалов у него не было. Он себя еще не проявил на этой должности. Поэтому давать оценку такому назначения еще рано", - заявил РИА Новости Бондаренко.
При этом эксперт отметил, что Зеленский доверяет Ермаку.
"В этой ситуации главное, что ему (Ермаку – ред.) доверяет президент. Во главе офиса президента должен быть человек, к которому есть доверие", - добавил он.