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Эксперт рассказал о новом главе офиса президента Украины
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РИА Новости

Эксперт рассказал о новом главе офиса президента Украины

14:38 11.02.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак показал себя в качестве успешного менеджера и переговорщика, но оценивать его перспективы на новой должности преждевременно, считает директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Зеленский во вторник уволил Андрея Богдана и назначил на должность главы своего офиса Ермака, который ранее был советником президента. Украинское агентство LIGA.net ранее передавало со ссылкой несколько собеседников в президентской партии "Слуга народа", что Зеленский поручил Ермаку вести переговоры с Москвой по ситуации в Донбассе.
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"Ермак продемонстрировал свои менеджерские качества, качества переговорщика. У него обширные связи и умение вести диалог... Пока серьезных провалов у него не было. Он себя еще не проявил на этой должности. Поэтому давать оценку такому назначения еще рано", - заявил РИА Новости Бондаренко.
При этом эксперт отметил, что Зеленский доверяет Ермаку.
"В этой ситуации главное, что ему (Ермаку – ред.) доверяет президент. Во главе офиса президента должен быть человек, к которому есть доверие", - добавил он.
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Андрей ЕрмакУкраинаВ мире
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