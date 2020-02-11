Лукашенко обсудил проблемы белорусских СМИ

МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями государственных средств массовой информации обсудил возможность создания новостного канала, увеличение белорусского контента на телевидении, а также расширение присутствия белорусских СМИ в интернете, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

"Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно, тем не менее, и аналитика у них есть, выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ (белорусские телеканалы – ред.), итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию", - сказал Лукашенко.

Президент признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. "Поэтому нужна сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это", - добавил он.

Кроме того, продолжил президент, белорусским телеканалам уже пора отходить от зарубежных платформ. "Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции", - сказал Лукашенко.

Он также призвал белорусские телеканалы улучшить качество видеоконтента, в том числе в сети интернет. "Я лично очень внимательно слежу за вашими продуктами, особенно телевизионными. И досужие рассуждения, что интернет все забьет, телевизор не нужен будет. Неправда. Как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором", - сказал белорусский президент.