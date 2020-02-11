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Лукашенко обсудил проблемы белорусских СМИ
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РИА Новости

Лукашенко обсудил проблемы белорусских СМИ

14:38 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями государственных средств массовой информации обсудил возможность создания новостного канала, увеличение белорусского контента на телевидении, а также расширение присутствия белорусских СМИ в интернете, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

"Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно, тем не менее, и аналитика у них есть, выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ (белорусские телеканалы – ред.), итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию", - сказал Лукашенко.

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Президент признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. "Поэтому нужна сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это", - добавил он.
Кроме того, продолжил президент, белорусским телеканалам уже пора отходить от зарубежных платформ. "Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции", - сказал Лукашенко.
Он также призвал белорусские телеканалы улучшить качество видеоконтента, в том числе в сети интернет. "Я лично очень внимательно слежу за вашими продуктами, особенно телевизионными. И досужие рассуждения, что интернет все забьет, телевизор не нужен будет. Неправда. Как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором", - сказал белорусский президент.
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Вместе с тем Лукашенко заметил, что интернет уже не просто дышит в спину государственной прессе, но и по некоторым позициям вырывается вперед, а Telegram-каналы, блоги, социальные сети по влиянию, как минимум, сравнялись с традиционными СМИ. "Молодежь в основном там. Мобильный телефон с выходом в интернет в распоряжении всех желающих от ребенка до пожилого человека. И эти материалы им доступны в любое время суток. Нашим СМИ в интернете надо работать масштабнее, эффективнее", - сказал глава государства.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияМедиа - ОбществоВ мире
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