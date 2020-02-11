Мишустин призвал лучше информировать бизнес о мерах его поддержки

"Коллеги, в принципе наша цель здесь – донести до вас полную объективную информацию о разработанных нами мерах поддержки. Здесь попрошу и уважаемого губернатора и коллег-губернаторов обратить на это внимание ", - сказал премьер на встрече с представителями бизнеса Новгородской области.