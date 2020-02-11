Мишустин призвал лучше информировать бизнес о мерах его поддержки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти лучше информировать представителей малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки.
"Коллеги, в принципе наша цель здесь – донести до вас полную объективную информацию о разработанных нами мерах поддержки. Здесь попрошу и уважаемого губернатора и коллег-губернаторов обратить на это внимание ", - сказал премьер на встрече с представителями бизнеса Новгородской области.
В ходе встречи он отметил, что хотел бы понять, с какими проблемами сталкиваются предприниматели и чем государство может помочь.
"Небольшой бизнес - это основа любой успешной деятельности в экономике, и особенно работа малого и среднего бизнеса важна для моногородов, для малых населенных пунктов, именно за счет малых и средних предпринимателей создаются рабочие места, помимо тех, которые есть на градообразующих предприятиях", - добавил Мишустин.