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Московские коммунальщики устранят последствия снегопада
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РИА Новости

Московские коммунальщики устранят последствия снегопада

14:27 11.02.2020 (обновлено: 14:28 11.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы чистит лестницу от снега в Москве
Сотрудник коммунальной службы чистит лестницу от снега в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Коммунальные службы столицы оперативно устраняют последствия снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, порядка пяти сантиметров снега может выпасть в Москве до вечера среды, он не растает, несмотря на температуру около 0 градусов.
"В уборке улиц города задействовано более 8,5 тысяч единиц техники. На улицах Москвы работают снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и роторы, а также самосвалы для вывоза снега", - сказал Бирюков.
По его словам, городские службы переведены на усиленный режим работы.
"Проводится противогололедная обработка улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий и других объектов. Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют состоянию тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта", - уточнил Бирюков.
Уборка снега в Москве
Вчера, 12:20
В Москве до вечера среды может выпасть до пяти сантиметров снега
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Татьяна ПоздняковаПетр БирюковМоскваОбщество
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