Московские коммунальщики устранят последствия снегопада

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Коммунальные службы столицы оперативно устраняют последствия снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, порядка пяти сантиметров снега может выпасть в Москве до вечера среды, он не растает, несмотря на температуру около 0 градусов.
"В уборке улиц города задействовано более 8,5 тысяч единиц техники. На улицах Москвы работают снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и роторы, а также самосвалы для вывоза снега", - сказал Бирюков.
По его словам, городские службы переведены на усиленный режим работы.
"Проводится противогололедная обработка улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий и других объектов. Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют состоянию тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта", - уточнил Бирюков.