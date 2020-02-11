ВОЗ проведет чрезвычайный комитет по ситуации с Эболой в ДР Конго

Шаиб напомнила, что, согласно правилам ВОЗ, чрезвычайный комитет по Эболе проводится раз в три месяца. В настоящее время Эбола признана чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. По данным ВОЗ на 9 февраля, в Демократической республике Конго зарегистрирован 3431 случай заболевания, из них 3308 подтверждено. От лихорадки скончались 2249 человек.