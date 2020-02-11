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ВОЗ проведет чрезвычайный комитет по ситуации с Эболой в ДР Конго
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РИА Новости

ВОЗ проведет чрезвычайный комитет по ситуации с Эболой в ДР Конго

14:27 11.02.2020
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© AP Photo / Abbas DullehМедицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола
© AP Photo / Abbas Dulleh
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранение 12 февраля оценит ситуацию со вспышкой геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, сообщила на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб.
"Завтра, 12 февраля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вновь созывает встречу чрезвычайного комитета для оценки ситуации с Эболой", - сказала она.
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Шаиб напомнила, что, согласно правилам ВОЗ, чрезвычайный комитет по Эболе проводится раз в три месяца. В настоящее время Эбола признана чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. По данным ВОЗ на 9 февраля, в Демократической республике Конго зарегистрирован 3431 случай заболевания, из них 3308 подтверждено. От лихорадки скончались 2249 человек.
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