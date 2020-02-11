Верховный Суд считает неэтичным пока комментировать дело "Сети"*

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев считает, что ему пока не следует комментировать дело признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть"*, участников которой в Пензе приговорили к срокам от 6 до 18 лет.

"Неэтично мне комментировать дело, которое я не изучал", - сказал Лебедев журналистам. Он отметил, что дело может еще дойти до Верховного суда, тогда ему и дадут оценку.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в понедельник приговорил семерых подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети", он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети" и "Нового величия". Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети" пожаловались в СПЧ на пытки.