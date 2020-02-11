Корпорация МСП поддержала производителя цветов из Оренбурга

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Производитель цветов из Оренбургской области при гарантийном обеспечении Корпорации МСП получил кредитные средства на общую сумму более 180 миллионов рублей, что позволит увеличить выпуск продукции, сообщает пресс-служба Корпорации.
Тепличное хозяйство "Атэна" направит полученные средства на увеличение производственных мощностей, в том числе за счет приобретения современного высокотехнологичного оборудования для уборки, сортировки и упаковки тюльпанов, а также закупки дополнительных объемов посевного материала и финансирования текущих расходов, отмечается в сообщении.
Как ожидается, приобретенное оборудование позволит увеличить производительность цветочной продукции до 16,4 тысячи букетов в час, снизить трудозатраты и потери при уборке и упаковке урожая, осуществлять качественную упаковку продукции для крупных покупателей.
Тепличное хозяйство "Атэна" является одним из ведущих производителей цветочной продукции в Оренбургской области. Основная специализация хозяйства – тюльпаны (порядка 10 миллионов единиц ежегодно), гербера, однолетние растения, используемые для благоустройства (петуньи, бархатцы и пр.). Поставки цветочной продукции осуществляются в торговые сети "Лента", "Крокус", "Глобус" и "Диантус" через сеть представительств на территории РФ, напомнили в пресс-службе.