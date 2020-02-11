Корпорация МСП поддержала производителя цветов из Оренбурга

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Производитель цветов из . Производитель цветов из Оренбургской области при гарантийном обеспечении Корпорации МСП получил кредитные средства на общую сумму более 180 миллионов рублей, что позволит увеличить выпуск продукции, сообщает пресс-служба Корпорации.

Тепличное хозяйство "Атэна" направит полученные средства на увеличение производственных мощностей, в том числе за счет приобретения современного высокотехнологичного оборудования для уборки, сортировки и упаковки тюльпанов, а также закупки дополнительных объемов посевного материала и финансирования текущих расходов, отмечается в сообщении.

Как ожидается, приобретенное оборудование позволит увеличить производительность цветочной продукции до 16,4 тысячи букетов в час, снизить трудозатраты и потери при уборке и упаковке урожая, осуществлять качественную упаковку продукции для крупных покупателей.