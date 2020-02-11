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Пианистка оплакивает любимый рояль, который сломали грузчики
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РИА Новости

Пианистка оплакивает любимый рояль, который сломали грузчики

23:52 11.02.2020
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© Фото : официальный сайт Анджелы ХьюиттКанадская пианистка Анджела Хьюитт
Канадская пианистка Анджела Хьюитт
© Фото : официальный сайт Анджелы Хьюитт
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Канадская пианистка Анджела Хьюитт, которую считают одной из лучших исполнительниц музыки Баха, оплакивает любимый рояль стоимостью в 194 тысячи долларов, который уронили грузчики, сообщает The Guardian.
Его сломали специалисты по перевозке музыкальных инструментов при попытке поднять на тележку. Металлическая рама рояля F 278 Fazioli, который весит 590 килограмм, разбилась, а крышка при падении раскололась на две части.
Это произошло на студии в Берлине, где Хьюитт записывала вариации для фортепиано Бетховена.
Инструмент осмотрел основатель компании-производителя Паоло Фазиоли и вынес вердикт: "Восстановлению не подлежит".
© Фото : официальный сайт Анджелы ХьюиттКанадская пианистка Анджела Хьюитт
Канадская пианистка Анджела Хьюитт
© Фото : официальный сайт Анджелы Хьюитт
Канадская пианистка Анджела Хьюитт
"Надеюсь, он будет счастлив в раю для роялей. Нет смысла его чинить и восстанавливать фактически с нуля. Он погиб", — уточнила пианистка.
По словам Хьюитт, случившееся повергло ее в такой шок, что она только через десять дней смогла сообщить об этом поклонникам.
"Я обожала этот инструмент. Он был моим лучшим другом, лучшим спутником. Мне нравилось записываться именно на нем, потому что он давал мне возможность сделать все, что я хочу", - поделилась музыкант.
Неназываемая фирма грузчиков пребывает "в ужасе" от случившегося. Исполнительница рассказала, что за 35 лет их работы, это первый подобный инцидент.
Хьюитт записывалась на рояле F278 Fazioli в Европе с 2003 года, именно на нем она сыграла шесть партит Иоганна Себастьяна Баха.
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