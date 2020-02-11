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Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта "Восток Ойл"
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РИА Новости

Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта "Восток Ойл"

14:24 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе "Роснефти" Игорю Сечину успехов в реализации проекта "Восток Ойл": это приведет к росту ВВП и укрепит позиции страны в Арктике.
В ходе встречи с президентом Сечин отметил, что в рамках тех поручений, которые даны по реализации национальных проектов, "Роснефти" поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. "И в рамках выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется "Восток Ойл", - рассказал он.
Как отметил глава "Роснефти", общий объем инвестиций в этот проект на весь период его реализации составит более 10 триллионов рублей, также это приведет к росту ВВП страны на два процента ежегодно.
Путин подчеркнул, что проект очень большой и перспективный.

"Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только все как следует посчитать", - сказал он.

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АрктикаРоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинМоскваРоссияЭкономика
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