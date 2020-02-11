Нетаньяху осудил нападение вандалов на арабскую деревню

Ранее полиция Израиля сообщила, что в деревне Джиш на севере страны были проколоты шины десятков автомобилей и оставлены антиарабские надписи на иврите. Задержать вандалов по горячим следам не удалось, полиция ведет следствие.

В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские армейские базы.