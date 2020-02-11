Нетаньяху осудил нападение вандалов на арабскую деревню

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия вандалов, повредивших десятки автомобилей и оставивших националистические надписи в арабской деревне Джиш на севере Израиля.
"Я решительно осуждаю граффити и повреждение собственности в деревне Джиш. Мы найдем преступников и разберемся с ними по всей строгости закона. Мы не допустим никаких нападок на наших граждан ", - написал Нетаньяху в своем Twitter.
Ранее полиция Израиля сообщила, что в деревне Джиш на севере страны были проколоты шины десятков автомобилей и оставлены антиарабские надписи на иврите. Задержать вандалов по горячим следам не удалось, полиция ведет следствие.
В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские армейские базы.