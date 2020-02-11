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Нетаньяху осудил нападение вандалов на арабскую деревню
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РИА Новости

Нетаньяху осудил нападение вандалов на арабскую деревню

14:44 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия вандалов, повредивших десятки автомобилей и оставивших националистические надписи в арабской деревне Джиш на севере Израиля.
"Я решительно осуждаю граффити и повреждение собственности в деревне Джиш. Мы найдем преступников и разберемся с ними по всей строгости закона. Мы не допустим никаких нападок на наших граждан ", - написал Нетаньяху в своем Twitter.
Ранее полиция Израиля сообщила, что в деревне Джиш на севере страны были проколоты шины десятков автомобилей и оставлены антиарабские надписи на иврите. Задержать вандалов по горячим следам не удалось, полиция ведет следствие.
В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские армейские базы.
Сотрудники полиции Израиля
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Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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