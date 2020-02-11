Лукашенко призвал белорусские СМИ не "перебирать" в похвалах

МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Белорусский лидер Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал государственные СМИ "по-деловому" освещать позицию власти, не "перебирать" в похвалах президенту.

Как сообщила во вторник пресс-служба главы государства, об этом шла речь на совещании президента с руководителями ведущих государственных средств массовой информации страны.

"Конечно, мы всегда были и будем объективны. Но наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми. Нам вообще-то стыдиться нечего, а у нас иногда это бывает: мы работаем на свою страну и свой народ… Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга", - сказал Лукашенко на совещании.

Он с удовлетворением отметил, что белорусское общество "уже отошло от того, что было в середине 1990-х после распада Советского Союза: тогда все журналисты были "наши" и "не наши".

"Если ты сказал правду с позиции власти - все, ты враг, ты не наш... Этого уже нет. Вы уже на равных с ними (негосударственными СМИ – ред.) конкурируете. Уже камни в вас так не бросят. Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение", - добавил Лукашенко.