Адвокат Водонаевой прокомментировала вызов телеведущей в полицию

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Алена Водонаева намерена дать полиции пояснения по поводу скандального поста о получателях материнского капитала, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон.

"Мы договорились с полицией, что придем давать показания в четверг, 13 февраля", — сказала она.

По словам Гордон, Водонаева собирается заявить, что в посте изложено ее частное мнение, а никаких призывов там не было.

"Если необходимо, мы проведем лингвистическое исследование, но если почувствуем давление, то заявим об этом", — добавила Гордон.

Адвокат подтвердила, что кто-то написал на Водонаеву заявление в полицию, но пока неясно, кто именно — физическое или юридическое лицо — и по какой статье просят привлечь телеведущую. Эти моменты защита и планирует прояснить в полиции.

В конце декабря Алена Водонаева написала в инстаграме, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят по несколько детей. По ее словам, "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради материнского капитала, тогда как проблема не в размере социальных выплат, а в уровне жизни россиян. Заодно телеведущая выступила против запрета абортов и посоветовала подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания". Эта публикация вызвала большой общественный резонанс.