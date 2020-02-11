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2020-02-11T15:49+0300
https://ria.ru/20200211/1564544847.html
Адвокат Водонаевой прокомментировала вызов телеведущей в полицию
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РИА Новости

Адвокат Водонаевой прокомментировала вызов телеведущей в полицию

14:20 11.02.2020 (обновлено: 15:49 11.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева намерена дать полиции пояснения по поводу скандального поста о получателях материнского капитала, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон.
"Мы договорились с полицией, что придем давать показания в четверг, 13 февраля", — сказала она.
По словам Гордон, Водонаева собирается заявить, что в посте изложено ее частное мнение, а никаких призывов там не было.
"Если необходимо, мы проведем лингвистическое исследование, но если почувствуем давление, то заявим об этом", — добавила Гордон.
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Адвокат подтвердила, что кто-то написал на Водонаеву заявление в полицию, но пока неясно, кто именно — физическое или юридическое лицо — и по какой статье просят привлечь телеведущую. Эти моменты защита и планирует прояснить в полиции.
В конце декабря Алена Водонаева написала в инстаграме, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят по несколько детей. По ее словам, "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради материнского капитала, тогда как проблема не в размере социальных выплат, а в уровне жизни россиян. Заодно телеведущая выступила против запрета абортов и посоветовала подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания". Эта публикация вызвала большой общественный резонанс.
После этого Водонаеву вызвали на беседу в полицию. Следователи намерены обсудить с ней публикацию об абортах. Телеведущей грозит 282-я статья Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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801723616
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Алена ВодонаеваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вододонаева, видимо, не знает, что в стае может быть только один вожак и авторитет, чьё мнение является единственно правильным. Теперь её будут 2мочить" в лучших современных российских традициях, умники и независимые здесь не в почёте.
11 февраля, 14:24
vv.brand.v
18000117
Когда чиновники вас называют холопами и крепостными, вы почему-то сглатываете молча. Будьте последовательны во всём. Меня Водонаева не оскорбила, т.к. я не считаю себя быдлом, хотя я и сам из большой семьи.
11 февраля, 15:01
vv.brand.v
14000010
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