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В ОНФ рассказали о повышении цен на маски в трех областях
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РИА Новости

В ОНФ рассказали о повышении цен на маски в трех областях

14:18 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Молодежное крыло Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга зафиксировало повышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты в Московской и Псковской областях и в Удмуртии, сообщает пресс-служба движения.
"Молодежка ОНФ" проводит мониторинг цен на защитные маски и противовирусные препараты по всей России. В офисе исполкома ОНФ в Москве активисты развернули ситуационный центр для оперативного сбора и обмена информацией обо всех фактах завышения цен.
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Итоговые результаты мониторинга "Молодёжка ОНФ" представит на пресс-конференции в среду. Все данные о завышении цен будут переданы президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину.
"К примеру, в одной из аптек Псковской области препарат "Тамифлю" стоит 1 998 рублей при средней стоимости 1 264 рублей. А цены на медицинские маски в Удмуртии и Московской области достигают 25 рублей за штуку", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в "Молодёжке ОНФ" рассказали, что общественники во время рейда в Башкирии столкнулись с ситуацией, когда фармацевты отпускали лимитированное количество масок одному покупателю. В Элисте медицинских масок не оказалось в четырех из шести проверенных аптек. Рейды в Югре выявили рост цен на противовирусные препараты.
Медицинских масок также не было в продаже во многих аптеках Ханты-Мансийска, в Сургуте цены на маски существенно разнились.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили ранее РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, по данным за 22-29 января, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос в более чем 13 раз.
Президент РФ на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Фармацевты в аптеке
Вчера, 13:46
"Единая Россия" передаст в Госдуму данные о завышении цен в аптеках
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Распространение нового коронавирусаОбщероссийский народный фронтУдмуртияМосковская область (Подмосковье)Псковская область
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