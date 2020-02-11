В ОНФ рассказали о повышении цен на маски в трех областях

"Молодежка ОНФ" проводит мониторинг цен на защитные маски и противовирусные препараты по всей России. В офисе исполкома ОНФ в Москве активисты развернули ситуационный центр для оперативного сбора и обмена информацией обо всех фактах завышения цен.

Итоговые результаты мониторинга "Молодёжка ОНФ" представит на пресс-конференции в среду. Все данные о завышении цен будут переданы президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину.

"К примеру, в одной из аптек Псковской области препарат "Тамифлю" стоит 1 998 рублей при средней стоимости 1 264 рублей. А цены на медицинские маски в Удмуртии и Московской области достигают 25 рублей за штуку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в "Молодёжке ОНФ" рассказали, что общественники во время рейда в Башкирии столкнулись с ситуацией, когда фармацевты отпускали лимитированное количество масок одному покупателю. В Элисте медицинских масок не оказалось в четырех из шести проверенных аптек. Рейды в Югре выявили рост цен на противовирусные препараты.

Медицинских масок также не было в продаже во многих аптеках Ханты-Мансийска, в Сургуте цены на маски существенно разнились.

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили ранее РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, по данным за 22-29 января, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос в более чем 13 раз.

Президент РФ на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.