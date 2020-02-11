В Москве зафиксировали низкое атмосферное давление

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Низкое атмосферное давление зафиксировано в Низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве , однако рекордных показателей оно вряд ли достигнет, сообщает интернет-портал "Метеоновости"

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в начале дня атмосферное давление будет падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, но затем оно начнет расти.

"Уже накануне вечером атмосферное давление стало потихоньку понижаться, и в 12 часов 11 февраля оно составило 730,1 миллиметра ртутного столба или 973,1 гектопаскаля", - говорится в сообщении.