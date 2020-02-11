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В Москве зафиксировали низкое атмосферное давление
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РИА Новости

В Москве зафиксировали низкое атмосферное давление

14:14 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве, однако рекордных показателей оно вряд ли достигнет, сообщает интернет-портал "Метеоновости".
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в начале дня атмосферное давление будет падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, но затем оно начнет расти.
"Уже накануне вечером атмосферное давление стало потихоньку понижаться, и в 12 часов 11 февраля оно составило 730,1 миллиметра ртутного столба или 973,1 гектопаскаля", - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что самое низкое атмосферное давление, наблюдавшееся 11 февраля, было зафиксировано в 1979 году. Оно составило 971,7 гектопаскаля. Но сегодня достичь рекорда давлению вряд ли удастся, поскольку во второй половине дня оно начнет слабо повышаться, отмечается на портале.
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