В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
"Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные".
Она также добавила, что один из пациентов карантинного центра для людей, эвакуированных из Китая, продолжает лечение, не связанное с коронавирусной инфекцией, двое других здоровы.
На сегодняшний день в России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, оба заболевших — граждане Китая, один случай зафиксировали в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
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Эпидемия вирусной пневмонии
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По данным на 11 февраля, в Китае зафиксировали 42 638 подтвержденных случаев заболевания, умерли 910 человек, выздоровели 3996.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян.
Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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