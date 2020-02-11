ВОЗ: инкубационный период нового коронавируса считается 14 дней

ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Инкубационный период нового Инкубационный период нового коронавируса пока рассматривается в рамках от 1 до 14 дней, но исследования до сих пор идут, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб.

"Мы все еще находимся на очень раннем этапе понимания этого вируса. Как он переносится, его источник, инкубационный период, клиническая картина, насколько он серьезен. Один из таких вопросов - это инкубационный период. Мы говорим, что он может быть от 1 до 14 дней. Но исследования до сих пор идут", - сказала она.

Шаиб добавила, что клиническая картина заболевания, а также вопрос об инкубационном периоде будут обсуждаться в ходе проходящего в Женеве 11-12 февраля глобального форума по исследованиям и инновациям в области борьбы с новым коронавирусом.

Ранее член исследовательской группы КНР Гуань Вэйцзе в интервью изданию "Хунсин Синьвэнь" заявил, что максимальный инкубационный период нового коронавируса может достигать не 14, как сообщалось ранее, а 24 дня, но лишь в отдельных случаях.